ПВО уничтожила за ночь 55 дронов ВСУ над регионами России

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории отразили силы противовоздушной обороны. В течение прошедшей ночи над регионами России сбито 55 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что большая часть дронов-камикадзе – 22 - уничтожена над территорией Брянской области. Над Смоленской областью ликвидировано десять беспилотных летательных аппаратов, над Ростовской областью – 12. Шесть БПЛА сбили дежурные силы ПВО над территорией Воронежской области, четыре – над Саратовской и один – над Курской областью.

По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, после попытки атаки украинских дронов в результате падения обломков БПЛА загорелась кровля нескольких зданий. Повреждены окна жилых домов. Пострадавших в результате атаки нет.