Дональд Трамп вступил в должность президента США

Дональд Трамп принес на церемонии в Вашингтоне присягу, официально став 47-м президентом Соединенных Штатов, передает "Интерфакс".

Джей Ди Вэнс принес присягу на посту вице-президента США.

Едва вступив в должность, Трамп объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации.

Ранее нового президента США поздравил Владимир Путин. Российский лидер заявил, что Москва готова к прямым контактам с Вашингтоном, а украинский кризис можно преодолеть, устранив его первопричины.