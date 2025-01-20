"Золотой век" Америки начинается прямо сейчас": Трамп выступил с речью на инаугурации

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация Дональда Трампа. Республиканец стал новым американским лидером. Говорят, он дал присягу на семейной библии, которую держала в руках его супруга Мелания. В своей речи новоиспеченный американский президент высказал несколько тезисов.

Так, он заявил, что "золотой век" Америки начинается прямо сейчас и что он будет ставить Америку "прежде всего", передает РИА Новости. Кроме того Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и намерен послать войска в границе.

"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли", - заявил президент.

Также Трамп заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями, а еще пообещал подписать указ о немедленной отмене всей правительственной цензуры, чтобы "вернуть свободу слова в Америку". Кроме того, новоиспеченный президент заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.

С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, добавил Трамп.

К слову, едва вступив в должность, республиканец объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации.