Трамп пообещал, что "мощь США" остановит все войны и принесет новый дух единства в мир

Сегодня, 20 января, в США состоялась инаугурация Дональда Трампа. Республиканец стал новым президентом Америки. Торжественная церемония прошла в здании Капитолия. Приняв присягу, новоиспеченный американский лидер выступил с речью.

В частности, он заявил о намерении построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", но отметил, что военный успех США отныне будет измеряться "не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать", передает РИА Новости. По мнению Трампа, его "самым гордым наследием" будет наследие миротворца и объединителя.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал и водрузить американский флаг на Марсе. Примечательно, что ни единого слово новоиспеченный американский лидер про Россию и Украину не сказал.