Беременная Трусова уехала из России

Александра Трусова вышла на связь с многочисленными поклонниками. Однако вместо того, чтобы прокомментировать наконец информацию о своей беременности, 20-летняя фигуристка сообщила, что вместе с супругом Макаром Игнатовым покинула Россию.

В своем официальном телеграм-канале Александра выложила короткое видео, в котором предстала крупным планом, и сообщила, что находится в Дубае. Как долго пара там пробудет, неизвестно. Примечательно, что Трусова словно специально старалась не показывать фигуру.

В Сети судачат, что спортсменка пусть не комментирует новость о своем интересном положении, но хоть не опровергает. Меж тем в Интернете распространилась свежая фотография Александры, на которой невооруженным глазом заметно, насколько сильно "расползлась" талия фигуристки.

Ранее сообщалось, что Трусова и Игнатов станут родителями в середине лета. Якобы фигуристка намерена рожать первенца в одном из элитных столичных роддомов. Пока же спортсменка на ранних сроках беременности, чувствует себя хорошо, на токсикоз не жалуется.