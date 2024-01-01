"Янис поймал Анну с другими мужиками": друг Тиммы сообщил о неверности Седоковой

В ночь на 17 декабря 2024 года покончил с собой бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма. По слухам, баскетболист так и не смирился с расставанием с певицей. Не секрет, что в браке артистки и спортсмена кипели нешуточные страсти: пара то расходилась, то сходилась вновь. Однако никто не мог и подумать, к каким последствиям приведет развод, который случился в начале декабря прошлого года.

Узнавшая о самоубийстве Яниса, Анна с нервным срывом попала в больницу. С тех пор певица не дала ни одного комментария о поднявшейся в Сети шумихе. Артистка молчит о том, что говорят о ней близкие и друзья Яниса Тиммы. Те костерят артистку на чем свет стоит и обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах: якобы Анна лишила Яниса миллионов, отстранила от других людей, манипулировала, изменяла.

В частности, друг Яниса Тиммы Гатис Лининс, чья дружба началась, когда обоим было по 17 лет. По словам Гатиса, о том, что Седокова неверна мужу, Тимма сообщил матери, а та - уже ему. В последнее время Гатис и Янис не общались, однако Гатис поддерживал отношения с его родительницей и именно от нее узнавал последние новости о друге.

"Об измене Анны я первый раз услышал от мамы Яниса. В октябре Янис гостил у мамы, и поделился с ней, что Анна ему изменяет. Он сказал: "Аня меня позорит с футболистом по всей Москве". Мама Яниса мне об этом рассказала. Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками", - сообщил Лининс "КП".

Кстати, ходят слухи, что этим футболистом является Александр Кокорин. Тот пока никак не прокомментировал эту информацию. Однако в Сети многочисленные поклонники настоятельно советуют спортсмену держаться подальше от Анны Седоковой.