Илон Маск поймал волну хейта в сети после своего выступления на инаугурации Трампа.

Миллиардер изобразил жест, похожий на нацистское приветствие. Сам Маск утверждает, что сделанный жест символизирует то, как его сердце "отдалось" толпе. Если посмотреть трансляцию, видно, что сначала он поднимает руку в сторону одной трибуны, а затем разворачивается и делает то же самое в сторону другой.

По другой версии, предприниматель исполнил "Салют Беллами". Согласно ритуалу, правую руку поднимают к груди и затем резко направляют к американскому флагу.