Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых в период президентства Джо Байдена.

Другие подписанные указы президента США:

- Трамп вернул всех федеральных служащих с "удалёнки" к работе в офисах на полный рабочий день;

- Америка больше не участвует в Парижском соглашении по климату;

- Трамп подписал указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;

- США выходит из Всемирной организации здравоохранения;

- Трамп распорядился о 90-дневной паузе в оказании помощи иностранным государствам до оценки эффективности и соответствия внешней политике США.