Дмитрий Харатьян рассказал, как поменял велосипед на гитару

День рождения отмечает сегодня один из самых любимых актеров российского кино Дмитрий Харатьян. Народное признание он получил задолго до официального статуса - еще девятиклассником, после фильма "Розыгрыш". Затем было еще семь десятков ролей и каждая - запоминающаяся. А началось всё в обычной дворовой компании, когда Харатьян поменял велосипед на гитару.

Дмитрий Харатьян до сих пор нарасхват: телевидение, антрепризы, кино - везде зовут. Причем, запал, лёгкость с годами не уходят. Говорит, душа поёт. И вспоминает случай, который предопределил судьбу:

"Май месяц, я катаюсь на велосипеде "Орлёнок", два парня играют на гитарах. Оказалось, это "Битлз". Я говорю: "Можно я попробую? Научи меня". Он спрашивает: "А ты велосипед дашь покататься?". Я дал свой велосипед, взял в руки гитару, с тех пор она у меня в руках".

Одну за другой исполняет песни из любимых фильмов - его репертуар, сотканный из жизни. С первыми аккордами вспоминает девочку Галю из пионерлагеря, которая, увидев объявление, что Мосфильм ищет подростка, играющего на гитаре, пришла к другу. И Владимира Меньшова, который утвердил 15-летнего юношу на главную роль. Песня "Школьный вальс" из фильма давно стала символом прощания с детством.

"Классика отличается от сиюминутной популярности тем, что это навсегда. Я думаю, что этот фильм навсегда, и те вопросы, которые там поднимаются - любовь и ненависть, добро и зло, предательство, карьеризм - они вечные", - рассказал Дмитрий Харатьян.

Дебют в кино принёс 9-класснику красногорской школы всесоюзную известность - юноша получал мешки писем от поклонниц. Ошеломительный успех повторил фильм "Зелёный фургон". В роли Володи Патрикеева уже дипломированный артист Харатьян. В этой картине он впервые запел в полный голос. Находка для режиссёров - органичный, пластичный.

Расцвет его кинокарьеры пришёлся на сложный период в стране. Но Дмитрию Харатьяну всё ни по чём - он словно вытянул счастливый билет. Приглашали театры: Малый, Сатирикон, Современник. Но оставался в кино. На его счету более 70 фильмов и сериалов. И среди ролей есть одна не сыгранная.

Марлен Хуциев утвердил 21-летнего артиста на роль Пушкина. Но картину закрыли. Оглушительный успех Дмитрию Харатьяну принесла роль Алёши Корсака. После выхода картины амплуа романтического героя за артистом закрепилось раз и навсегда.

В историко-приключенческих картинах Светланы Дружининой артист чувствует себя, как рыба в воде. И неслучайно. Один из его предков был мореплавателем, а другой - гардемарином, служил на линкоре "Петропавловск". Как и его герой - открытый, честный - он пронёс через годы энергию жизни.

"Мне просто очень повезло на встречу с прекрасными, выдающимися людьми: и режиссёрами, и коллегами, актёрами, поэтами", - сказал Дмитрий Харатьян.

Признаётся - считает себя счастливым человеком. Ведь многое из того, о чём мечтал, сбылось. Принимая поздравления, благодарит зрителей за признание и внимание.