ХАМАС назвал дату освобождения второй партии израильских заложников

ХАМАС подтвердил новый обмен заложниками - вторую группу израильтян отпустят в субботу, 25 января. Тель-Авив в свою очередь должен будет выпустить из тюрем палестинских заключённых. Накануне успешно прошла первая подобная сделка.

После того, как стороны договорились о режиме прекращения огня, в Газу отправились и грузовики с гуманитарной помощью. Через египетский пограничный переход Рафах въехали свыше 900 машин.

Палестинцы начали возвращаться домой. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по ситуации на Ближнем Востоке отметил: важно понять, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня. С обеих сторон есть недовольные, основная задача международного сообщества - сохранить хрупкую сделку.