Военнослужащим инженерных войск вручили награды

Сегодня военнослужащие инженерных войск отмечают свой профессиональный праздник. В одном из тыловых районов группировки "Центр" состоялась торжественная церемония награждения отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

Им вручили медали "За храбрость", "За разминирование", "За укрепление боевого содружества" и "За воинскую доблесть". Прямо на передовой медали "Жукова", "За отвагу" и Георгиевские кресты получили и военные инженеры группировки "Запад". Сразу после церемонии они вернулись на свои позиции.