ВС России начали решающий бой за полное освобождение ЛНР

Взятие российскими войсками 20 января Новоегоровки в Луганской Народной Республике стало началом завершающей стадии боев за полное освобождение региона от подразделений ВСУ. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ВС России надо освободить три населенных пункта.

Эксперт уточнил: для полного освобождения территории ЛНР осталось выбить ВСУ из Петровского в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовки в Кременском округе и из Белогоровки в Лисичанском округе. По словам Марочко, в целом можно говорить о начале завершающей стадии боев за территорию Луганской народной республики.

По данным эксперта, сейчас российские войска ведут бои за освобождение оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктов республики. Продолжаются активные освободительные действия также в кременских лесах, передает ТАСС.