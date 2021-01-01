Трамп за 47 минут подписал несколько десятков указов

Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал несколько десятков указов. На это у него ушло всего 47 минут и 5 секунд, пишет ТАСС.

Среди подписанных документов - указ об отмене 78 решений, принятых уже бывшим президентом США Джо Байденом.

Также Трамп подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и помиловании примерно 1500 человек, осужденных за причастность к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года.

Другие подписанные указы Дональда Трампа: