Трамп за 47 минут подписал несколько десятков указов

Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал несколько десятков указов. На это у него ушло всего 47 минут и 5 секунд, пишет ТАСС.
Среди подписанных документов - указ об отмене 78 решений, принятых уже бывшим президентом США Джо Байденом.
Также Трамп подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и помиловании примерно 1500 человек, осужденных за причастность к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года.
Другие подписанные указы Дональда Трампа:
- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
- директива о "предотвращении государственной цензуры";
- ограничения на получение гражданства США по праву рождения;
- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
- распоряжение о переименовании Мексиканского залива в Американский;
- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации.