Трамп напоил гостей инаугурации вином с русским названием за 3 тысячи рублей

На инаугурации Дональда Трампа заметили русский след. Как выяснили американские журналисты, гостям церемонии подали игристое вино с названием Korbel Russian River Valley Natural.

Это вино делают на винодельне Korbel в Калифорнии. Ее основала семья, перебравшаяся в штат еще в середине 19 века. Названием вино обязано Русской реке. Она берет начало в Северной Калифорнии и впадает в Тихий океан. Река получила такое название из-за русских поселений в этом регионе.

Стоит одна бутылка такого шампанского около 3100 рублей.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась накануне. В своей речи новый президент США ни разу не упомянул Россию и Украину. Зато отличился Илон Маск, который в порыве воодушевления показал то ли нацистское приветствие, то ли "салют Беллами".