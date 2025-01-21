В России продали шубу за рекордные 34 миллиона рублей

В России продали самую дорогую шубу. Ее цена составила 34 миллиона рублей.

Сделка состоялась в прошлом году, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков системы "Честный знак".

Самая дорогая шуба изготовлена из соболя. На втором месте — издание из норки, которую купили за 18 миллионов рублей.

Самое дорогое изделие из овчины стоило 4 миллиона, а из нутрии — почти 2 миллиона.

В среднем, по данным Центра развития перспективных технологий, россияне покупали меховые изделия за 82,4 тыс. рублей. Самыми востребованными оказались шубы из кролика или зайца.