ФСБ задержала студента за попытку поджога военкомата в Барнауле

Попытку поджога одного из военных комиссариатов края предпринял студент одного из колледжей в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, злоумышленник задержан в Барнауле.

В спецслужбе уточнили, что гражданин России 2006 года рождения действовал по заданию украинской террористической организации. Он пытался поджечь военкомат с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью. Реализовать преступный замысел студенту не удалось: сотрудники ФСБ задержали его на месте преступления.

По данным спецслужбы, студент - противник специальной военной операции на Украине. Он пытался устроить поджог, чтобы не допустить отправку военнослужащих в зону СВО. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта, передает ТАСС.