Маск шокировал гостей инаугурации Трампа неоднозначным жестом

Дональд Трамп вступил в должность президента США. Инаугурация прошла минувшей ночью в Вашингтоне и собрала огромное количество гостей.

Среди них был и миллиардер Илон Маск, который не скрывал своих чувств. Во время своей речи на параде по случаю инаугурации он много улыбался и энергично пританцовывал. Когда речь зашла о высадке американских астронавтов на Марсе, миллиардер настолько увлекся, что показал неоднозначный жест, похожий на римский салют.

Похожий жест использовали нацисты. Демонстрация этого жеста запрещена во многих странах мира, в том числе в России.

При этом назвать случайностью выходку Илона Маска сложно, поскольку он повторил движение дважды. Впрочем, не исключено, что жест миллиардера был не римским салютом, а "салютом Беллами". Это ритуал произнесения клятвы верности флагу США, который появился в 1892 году и использовался скаутами почти 50 лет.

В 1942 году жест был изменен во избежание аналогии с нацистским приветствием — с тех пор при принесении клятвы флагу руку нужно только прикладывать к сердцу, а не вскидывать ее.