Российские военные прорвали оборону ВСУ на севере Дзержинска - одного из основных укрепрайонов киевских боевиков в ДНР. С мест сообщают, что наши десантники и мотострелки заняли ключевые высоты и приступили к штурму. Также российские войска стремительно продвигаются в курском приграничье. А в освобождённых районах идут работы по разминированию.

Вертолет армейской авиации Ка-52 заходит на цель в приграничном районе Курской области. По докладу авианаводчика уничтожены огневые точки ВСУ в лесистой местности, а также бронетехника и личный состав.

По мере того, как противник выдавливается с российской территории, в работу вступают саперные подразделения инженерных войск. Выполняют боевые задачи они и сегодня - в свой профессиональный праздник. В современной России инженерные войска были созданы в 1992-м, а исторически берут свое начало еще с указа Петра I в 1701 году. Сегодня в Курском приграничье они наводят временные переправы на месте разрушенных украинскими боевиками мостов и оперативно реагируют на каждый вызов, связанный с обнаружением взрывоопасных предметов.

Саперы рассказывают, что противник все чаще использует магнитные мины западного производства. Они очень опасны - реагируют даже на металлодетекторы. Такие боеприпасы уничтожают, сбрасывая заряд с квадрокоптера.

А эту уникальную машину применяют инженерные подразделения группировки "Запад", чтобы сделать проходы для продвижения российских войск через минные поля. Самоходная реактивная установка разминирования выстреливает снаряд с многометровым тротиловым шнуром, уничтожая одновременно множество опасных ловушек.

А на освобожденных территориях саперы работают точечно, скрупулезно обследуют каждую улицу, каждым дом. И не устают напоминать местным жителям об осторожности.

Отличившимся военнослужащим инженерных войск командиры вручили ведомственные и государственные награды. Торжественные церемонии в группировках войск в зоне СВО прошли прямо на передовой.