Использовать мощности трубопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа в Словакию. Такую возможность рассматривают Анкара и Братислава. Лидеры двух стран уже обсудили этот вопрос. Теперь Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с Владимиром Путиным.

Развивать сотрудничество с Москвой собирается и Венгрия. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто в очередной раз напомнил, что у нашей страны самые выгодные условия поставок. Лучшего предложения на рынке просто не существует.

Санкции и другие искусственные ограничения снижают конкурентоспособность Евросоюза. Подрывает энергосистему ЕС и Украина - ударами по инфраструктуре и отказом от транзита. И пока Брюссель хранит молчание себе в ущерб, Будапешт призывает придерживаться здравого смысла.