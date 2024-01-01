Собянин: В поликлиники и больницы Москвы в 2024 году поставлено более 24,8 тыс. единиц медоборудования

Современные рентген и УЗИ аппараты, томографы и маммографы. В прошлом году в столичные поликлиники и больницы поставили почти 25 тысяч единиц медицинского оборудования.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря новой технике врачи могут проводить высокоточные диагностические исследования. Например, современные ангиографы имеют функцию 3D-визуализации сосудов и полостей сердца, и оснащены навигационными системами. А новые рентген-аппараты обладают сниженной лучевой нагрузкой.

По словам мэра, за несколько лет в Москве полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. А для кардиологической службы в последние три года закупили более пяти тысяч единиц техники.