Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артёма Ковнера

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 12-летнем Артёме Ковнере из Карелии. Мальчик борется со смертельной болезнью - герминомой желудочка головного мозга. Артём уже перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли и несколько очень тяжёлых курсов химиотерапии. И сейчас ему срочно требуется протонное облучение. Но стоит такое лечение очень дорого - почти 4 миллиона рублей. Семья мальчика в отчаянии. Воспитывают его только бабушка и дедушка. Эта сумма для них неподъёмная - поэтому они просят помочь всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Артёма. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно важную терапию необходимо провести как можно скорее - время упускать нельзя.

Инструктаж от врача перед проведением КТ-топометрии: это разметка тела перед облучением. Артём заметно волнуется. Но у него - героический характер. Почти полгода мальчик отважно борется со смертельным диагнозом. Ещё недавно Артём мастерски катался на трюковом самокате. Играл в футбол. Обожал рыбалку, занимался рукопашным боем. Но внезапно у мальчика начала часто болеть голова. Ситуация стала резко усугубляться.

"Он мог чем-то привычным заниматься для себя и вдруг сказать - бабушка, у меня голова болит. Мы пили таблеточку, он ложился и проваливался в сон", - рассказывает Елена Ковнер, бабушка Артёма.

В какой-то момент боль стала такой сильной, что терпеть мальчик уже не мог. В сентябре прошлого года после обследования прозвучал страшный диагноз: герминома желудочка головного мозга, злокачественная опухоль. Требовалась срочная операция.

Опухоль частично удалили. Гистология показала: новообразование агрессивное и быстро растёт. Мир рухнул для всей семьи. "Думала - это же опухоль, это же так страшно. Думаю - сможет ли он? Потом подумала: нет, мы всё сможем. Мы всё пройдём. Нет, я не дам этой болезни забрать Тёмку", - говорит Елена Ковнер.

Но врачи дали надежду. Мальчик перенёс 4 мучительных курса химиотерапии, в ходе которых присоединились несколько инфекций. Из-за постоянной рвоты у Артёма проявилась нервная анорексия: он совсем перестал есть.

"Долго восстанавливался после химиотерапии. Я потерял много веса - 8 кг. И было даже страшно кушать. Не выходил из палаты несколько месяцев. Сегодня я в первый раз вышел на воздух", - рассказал Артём.

Химиотерапия дала результаты. Опухоль перестала расти и уменьшилась в размерах. Чтобы закрепить этот эффект и не допустить рецидива, который Артём может не пережить, срочно необходима протонная лучевая терапия. Стоит она почти 4 миллиона рублей! Семья в отчаянии. Мальчика воспитывают только бабушка с дедушкой, таких огромных денег им не собрать самостоятельно.

"Я надеюсь, что нам помогут. Мы пройдём это лечение до конца и победим", - говорит Елена Ковнер.

Чтобы не терять драгоценного времени, счёт которому буквально у Артёма идёт на дни, врачи делают разметку тела – это подготовка к облучению.

"Эти исследования нужны для моей работы как врача-радиотерапевта. Чтобы оконтурить объёмы, которые мы будем "подводить" при облучении. И для работы физика, который тоже будет "подводить" данную дозу", - пояснила Анастасия Панасюк, врач-радиотерапевт Медицинского института им. Березина Сергея.

После всего пережитого тяжёлого лечения мальчику всё сложнее держаться и бороться. Мечта у Артёма всего одна: "Самая большая мечта - вылечиться и больше не вспоминать про это вообще".

Артём верит: болезнь станет для него испытанием, которое сделает его сильнее и которое мальчик обязательно победит. Столько интересного его ждёт дома, в Карелии. Походы за грибами и ягодами. Уроки фехтования. Любимая рыбалка, купание в озере! Жизнь, где нет места страшной болезни.

Ещё раз напомним: Для Артёма срочный курс терапии - единственный способ выжить. Мальчику очень нужна Ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Ковнера, программа 2206