Число жертва пожара на курорте в Турции выросло до 10

Десять человек стали жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. О росте числа погибших в результате ЧП сообщил глава МВД республики Али Ерликая. По его данным, пострадали 32 человека.

По предварительным данным, пожар возник около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 12-этажного здания. Турецкие власти утверждают, что к этому часу пожар взят под контроль.

Данных о пострадавших в результате ЧП россиянах пока не поступало, сообщили в посольстве России в Турции. В горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек. По данным властей, все погибшие – граждане Турции. Причины и обстоятельства трагедии выясняет прокуратура, передает ТАСС.