Трамп приостановил на 90 дней помощь США другим странам

Помощь Соединенных Штатов другим странам приостановлена на 90 дней. Указ подписал Дональд Трамп, вступивший в должность президента США.

Как сказано в сообщении на сайте Белого дома, трехмесячная пауза в отношении выделяемой США иностранной помощи необходима для оценки эффективности программ. Также подчеркивается, что в дальнейшем помощь другим странам должна выделяться таким образом, чтобы это соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.

В документе отмечено, что "индустрия и бюрократия" этой помощи сейчас не соответствуют американским интересам и противоречат американским ценностям. Они служат дестабилизации мира во всем мире, а также продвигают в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними, приводит содержание документа РИА Новости.