Скопление украинских войск в Днепропетровской области поражено ударом ВС России. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, подразделения ВСУ планировали пойти на прорыв.

Украинские СМИ утром 21 января написали о взрывах в Днепропетровске. Повреждение железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного - позже подтвердили в компании "Украинские железные дороги".

По данным Лебедева, также зафиксированы прилеты в Апостолово, и Никополь. Прогремели взрывы, затем с тех направлений поехали машины скорой помощи. По данным подполья, в том районе находилось место сбора, откуда бандеровцы намеревались пойти на прорыв. Ранее сообщалось, что ВС России приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью, до нее менее пяти километров.