Трамп вернул кнопку для заказа колы в Овальный кабинет

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп устроил небольшую перестановку на рабочем месте. Он возвращает Овальный кабинет к тому виду, в котором оставил его четыре года назад.

Как пишет газета The Wall Street Journal, над камином теперь висит портрет Джорджа Вашингтона. По бокам от него — портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны. На столе возле камина стоит бюст Уинстона Черчилля, а над камином появились серебряные фигурки орлов

Вернулась в Овальный кабинет Белого дома и кнопка для заказа диетической колы. Она украшала стол во время предыдущей каденции Трампа, однако затем ее убрал сменивший его на посту президента США Джо Байден. О зависимости Трампа от сладкой газировки ранее рассказал бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш.