Юрий Башмет об отправке на СВО: "Скрипач лучше играет на скрипке, нежели стреляет"

Дирижер Юрий Башмет готов отправиться в зону специальной военной операции, чтобы сражаться за Россию. Сделает это он, если будет необходимо.

О своем желании защищать Родину народный артист СССР заявил в беседе с ТАСС. Он отметил, что скрипач гораздо лучше играет на скрипке, чем стреляет из автомата, но все же должен быть готов идти воевать.

Башмет также раскритиковал артистов, которые покинули страну после начала СВО. По словам дирижера, у таких людей нет совести. Он не думает, что уехавшие звезды теперь счастливы.

"Это дело каждого, я не могу осуждать человека, решившегося на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни", - сказал Юрий Башмет.