ВС России полностью зачистили подвалы и цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. Завод перешел под контроль российских военных, заявил начальник оперштаба разведцентра "Мелодия" добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным Чукча.

Он напомнил, что печально знаменитая "Цитадель" теперь полностью контролируется силами десантников из 98-й дивизии ВДВ. Штурм этого ключевого городского укрепления они начали в период новогодних праздников, сейчас он полностью завершен.

По данным военнослужащего, 17 января голубые береты в ожесточенном бою отбили у врага последние цеха. Затем они перешли к зачистке подвальных помещений, которая на сегодняшний день также завершена. По словам Чукчи, сейчас бойцы 98-й дивизии ВДВ развивают свой успех, активно наступая в жилых микрорайонах к юго-западу от комбината, передает ТАСС.