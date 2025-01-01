В Госдуме заявили о возможной доиндексации пенсий в феврале

В России могут дополнительно проиндексировать пенсии. Это произойдет, если правительство примет такое решение.

О вероятности дополнительной индексации сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, если такое решение будет принято, пенсионеры получат увеличенные выплаты вместе с компенсацией за январь уже в феврале.

Страховые пенсии всех пенсионеров с 1 января 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Ранее Росстат сообщил, что инфляция по итогам годам составила 9,52%. Таким образом, правительство до 1 февраля может принять решение о доиндексации страховых пенсий, показатель дополнительного повышения составит 2,22%.

Чаплин в комментарии РИА Новости пояснил, что пенсия, составлявшая 16000 рублей, возрастет до 17 520 рублей, а не до 17168 рублей.