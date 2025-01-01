Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ у побережья Крыма

Силы противовоздушной обороны отразили пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на российской территории. У побережья Крыма уничтожены ударные беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбиты над Черным морем 21 января 2025 года в период с 10.45 до 11.00 мск. Дроны направлялись к побережью Республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщили о ночной атаке украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что над территорией шести российских регионов сбито 55 дронов ВСУ.