В Чувашии начали проверку после публикации ТВЦ о насилии над ребенком в школе

Прокуратура Чувашии начала проверку после публикации "ТВ Центра" о том, что в одной из школ для детей с ограниченными возможностями здоровья девочке с инвалидностью выворачивали руку.

Инцидент произошёл в Кугесьской общеобразовательной школе-интернате. Как рассказала "ТВ Центру" мама девочки, они с мужем пришли забрать ребёнка из школы и застали дочь в слезах и состоянии сильного стресса. Учительница призналась, что ударила девочку. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения родители увидели, что это был не единичный случай.

На записях зафиксированы эпизоды, где педагог душит ребёнка, ломает ей пальцы и силой прижимает к парте. В отдельных моментах в издевательствах участвовал и другой сотрудник школы.

Предварительно, конфликт между учителем и ребёнком произошёл из-за того, что девочка писала левой, а не правой рукой.

Как сообщили в прокуратуре, на место уже выехали сотрудники ведомства. К проверке подключились следственные органы.