В России проходит Неделя памяти жертв Холокоста

В России в эти дни вспоминают одну из самых мрачных и трагичных страниц в истории человечества. В стране проходит ежегодная неделя памяти жертв Холокоста. В разных регионах запланированы сотни мемориальных, образовательных и культурных мероприятий.

Так, в столичном Музее современного искусства открылась выставка, посвященная тем, кто во время Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения нацистами. Экспозиция рассказывает истории людей, которые, рискуя собственной жизнью, укрывали представителей еврейского народа в своих домах, снабжали их едой, документами и необходимыми вещами.

Неделя памяти жертв Холокоста приурочена к 80-летию Победы над фашизмом.