Сегодня в мэрии Москвы чествовали волонтеров. 30 лучшим добровольцам знаки отличия вручил мэр столицы Сергей Собянин. О тех, кто внёс большой вклад в развитие добровольческого движения города и готов помогать в трудную минуту – репортаж "ТВ Центра".

Эти знаки отличия - самые необычные. С символом любви - для людей с большим сердцем. Кто всегда готов откликнуться, помочь и сориентировать. Анна в волонтерстве - более четырех лет, со времён пандемии. Сначала оказывала психологическую поддержку тем, кто переболел коронавирусом и фактически учился жить заново. А потом стала участвовать в самых разных мероприятиях, посвящает волонтерству до десяти часов в неделю.

"Подчеркиваю для себя всегда эмоциональное единение с тем, кому помогаешь. Это эмоциональный ресурс, который заряжает тебя добром. И на новые мероприятия хочется опять приходить, очень много общения", - рассказала Анна Федулова, волонтер ГКОУ "Центр инклюзивного образования "Южный".

А Зернишан - будущий учитель иностранных языков. Сейчас девушка учится в университете, но со школы привыкла совмещать учебу с добрыми делами.

"Самые яркие для меня мероприятия и одни из любимых, в которых я участвую из года в год - это международные военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", книжный фестиваль "Красная площадь" и городской праздник выпускников в Парке Горького", - отметила Зернишан Абдуллаева, волонтер ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".

Сегодня тех, кто бескорыстно дарит другим свое время и внимание, отметил мэр Сергей Собянин - вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 лучшим добровольцам за вклад в развитие Москвы.

"В зале люди разных поколений – от 17 до 74 лет, люди разных профессий. Но вас всех объединяет любовь, доброта, сострадание, огромная работа, которую вы проводите, не потому что так обязано, а по зову своего сердца. Вы представляете большой отряд волонтеров Москвы. Официально в Москве 1,4 млн волонтеров. И я думаю, что это количество реально. Благотворительной деятельностью волонтерство не ограничивается, потому что оно не имеет формальных границ. Люди заботятся о своих близких, родственниках и о людях, которых они вообще не знают, добавляя частичку своей души, своего сердца. Помогаете многодетным, инвалидам, людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации", - отметил Собянин.

Многие из награжденных помогали собирать гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов России и участников специальной военной операции. В прошлом году почти 73 тысячи москвичей и более 650 столичных организаций собрали свыше 4,5 миллиона самых разных предметов первой необходимости. Всего Москва отправила более полутора тысяч тонн сборного груза гуманитарной помощи. Многие волонтеры готовы справиться с любым форс-мажором, например, какой недавно случился на открытии художественной выставки.

"Погас свет, что-то случилось с электричеством. И мы волонтеры - с фонариками, потом свечи принесли - и так открытие вернисажа прошло. Так здорово, и тревожно было! Охранники: "Вы помогайте, помогайте". Мы помогали", - поделились Татьяна Зыкова и Сергей Шишкин, волонтеры ГБУ города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".

Мэр предложил сделать награждение знаком отличия "Волонтер Москвы" более массовым, чтобы отметить труд всех, кто делает мир лучше.