В Москве запустили бесплатную программу по диагностике и лечению бесплодия

В Москве запустили первую бесплатную программу по диагностике и лечению бесплодия. Теперь она доступна в столичных женских консультациях и Центрах женского здоровья. И рассчитана на 12 месяцев.

Программа включает комплекс исследований для выявления точной причины нарушения репродуктивной функции и лечение. При этом работать будут не только с женщиной, но и с партнером. Если в течение года беременность так и не наступит, пару направят в специализированную клинику.

"Также наши женщины имеют возможность проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Всё необходимое имеется на сегодняшний день, всё современное оборудование. И в дальнейшем уже маршрутизируются в клинику репродуктивных технологий", - отметила Сеида Алиева, заведующая женской консультацией "Центр женского здоровья".