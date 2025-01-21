Путин и Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи

Разговор по видеосвязи состоялся между президентом России и председателем КНР. О беседе Владимира Путина и Си Цзиньпина сообщило Центральное телевидение Китая.

Как сказано в сообщении государственного телеканала, встреча в формате видеоконференции состоялась двадцать первого января в первой половине дня. При этом председатель КНР находился в Доме народных собраний в Пекине.

Путин подчеркнул, что совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, Москва и Пекин координируют шаги на многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС. Совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка.