Арестован спрятавший тело в машине Гоши Куценко

В Москве арестован 30-летний Альберт Абдуллин, обвиняемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Тело он спрятал в припаркованном "Запорожце", который принадлежит заслуженному артисту России Гоше Куценко.

Меру пресечения накануне вечером вынес Дорогомиловский суд Москвы. Обвиняемый был доставлен в наручниках. На протяжении всего заседания он прятался, накрывшись капюшоном и прикрываясь листком бумаги.

Со своей жертвой мужчина познакомился незадолго до преступления. Между ними вспыхнул конфликт, он нанес ей 12 ножевых ранений, и женщина скончалась. Тело он спрятал в машине.

Владелец автомобиля Гоша Куценко несколько лет им не пользовался. Сейчас автомобиль находится на парковке полиции. Абдуллин отправлен под арест до 19 марта.