Жители района Митино спасают бездомную собаку Альму

Кто агрессор: животное или человек? Жители района Митино просят полицию разобраться - кто покалечил их любимицу, бездомную собаку Альму. За ней долго время ухаживали неравнодушные соседи. Но оказалось, что такая ситуация устраивает не всех.

Местную любимицу - собаку по кличке Альма - искали буквально всем домом. Нашли только спустя сутки - уже полуживой. Гематома глаза, оторванное ухо, большая кровопотеря. Истерзанному животному сразу по приезду в ветклинику сделали операцию. Вопрос, как такое вообще могло произойти, у местных жителей практически не стоял, ведь косвенных улик оказалось слишком много.

Со слов местных жителей, Олег периодически ходит по-своему и соседскому участкам с ружьем - утверждает, что отстреливает крыс. Тем, кто подкармливает животных, угрожает физической расправой - якобы те устраивают антисанитарию. К тому же, он уверен - Альма представляет серьезную опасность.

Однако те, кто ухаживает за Альмой, рассказывают, что та совершенно не агрессивна, наоборот, даже побаивается людей, а Олег затаил обиду на собаку, которая задрала несколько его кур. А кроме того, после исчезновения животного кровавые следы вели к его участку.

Сосед вообще всегда был агрессивно настроен по отношению не только к собаке, но и к волонтерам, которые приходили ее кормить.

Юлия, которая взяла на передержку собаку, уже готова оставить ее у себя, если хозяева не найдутся. Полиция же пока разбирается, были ли какие-то противоправные действия со стороны непримиримого соседа.