Тренировки по 6 часов в день: как живет 9-летний шахматист Роман Шогджиев

Точный расчёт! Мировой рекорд побил 9-летний москвич, став самым молодым международным мастером. Роман Шогджиев обошёл соперников на недавнем чемпионате в Белграде, показав настолько красивую игру, что восхитил даже гроссмейстеров. А вот своих учителей подчас ставит в тупик. Чем? И как поддерживает прекрасную форму?

Партия длилась пять часов 17 минут, но Рома легко воссоздает на доске каждый ход. Тогда, в Белграде, он выиграл и эту самую сложную партию и остальные. И установил мировой рекорд, выполнив первую норму международного мастера в 9 лет и 10 месяцев.

Удивительно, но шахматы попали 5-летнему Роме в руки случайно! "Перебирал шкаф папа, и там была коробка с шахматами. Я заинтересовался - он меня научил играть", - рассказал Роман.

С тех пор ту шахматную доску Рома из рук не выпускал. И очень скоро отец уже не мог обыграть сына. Почти всё своё время Рома посвящает шахматам – играет не меньше шести часов в день. Плавание и айкидо – не просто так, а, чтобы быть крепким и выносливым, легко выдерживать многочасовые партии. Даже в школе мальчик учится дистанционно – чтобы больше времени оставалось на изучение новых стратегий. Игрок активного стиля, начинать любит с хода "E4". А любимые фигуры – кони.

На турнирах он обычно – самый юный. Единственный двукратный чемпион России до 9 лет. Выигрывал и у гроссмейстеров. Порой, мальчик заставляет задуматься даже своих тренеров. В основе обучения здесь - детальный анализ позиций и партий противников и, конечно, советская шахматная школа.

"Он очень быстро адаптируется к новым позициям, такое ощущение, что он их играл всегда. Обычно на наигрывание позиций уходит очень много времени, чтобы игрок мог почувствовать ту или иную новую стратегию. Рома это делает практически мгновенно", - рассказал Станислав Фокин, руководитель ДЮСШ имени М.М. Ботвинника.

Каждый месяц Рома выезжает на турниры - играл в Узбекистане, Турции, Египте, Албании, Италии, Сербии. Его главные болельщики - родители и 5-летняя сестрёнка Катя. Кстати, Рома так вдохновил своего папу, что он стал профессиональным шахматным судьей.

А цели у Ромы самые дерзкие. Стать чемпионом мира, гроссмейстером, а затем - вернуть корону в Россию.