Парад шести планет: москвичи увидят редкое астрономическое явление

Парад планет? Ну почти... Сегодня после заката москвичи смогут наблюдать, как в ряд выстроятся сразу несколько небесных светил. Погоду обещают отличную и сцена для уникального шоу точно будет свободна от туч! С 5 до 9 вечера шесть планет начнут словно выстраиваться по одну сторону от Солнца.

Невооружённым глазом найдём яркую Венеру, рядом с ней Сатурн, оранжевый Юпитер и красный Марс. А вот Уран и Нептун сможем разглядеть только в телескоп или бинокль. И лучше всего найти место подальше от городских огней.

"21 января не будет малого Парада планет, потому что не хватает одной планеты. Ну можно условно назвать "парадом планет". Но это событие уникально тем, что 6 планет мы сможем с вами наблюдать вечером, после заката Солнца. Парад планет будет, но он будет в конце февраля, когда к этой троице - Сатурну, Венере и Нептуну - присоединится Меркурий", - пояснила Людмила Кошман, астроном, научный сотрудник Московского планетария.