Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Крмое того, Вооруженные силы поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Также силы ПВО за сутки сбили 4 бомбы Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 156 беспилотников.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на российской территории. У побережья Крыма уничтожены ударные беспилотники ВСУ.