Кремль сделал новое заявление о переговорах Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о возможных телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил пресс-секретарь российского президента, пока подготовка к ним не началась.

Слова представителя Кремля приводит агентство ТАСС.

Накануне сообщалось, что личная встреча лидеров двух стран возможна не раньше весны. Это должен предшествовать телефонный разговор. Кроме того, Дональду Трампу в качестве президента США нужно сделать первый официальный визит. Предполагается, что это будет Китай.

Ранее CNN сообщил, что помощники Дональда Трампа получили указание в первые дни после инаугурации устроить избранному президенту США телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем беседы станет организация в ближайшие месяцы личной встречи двух президентов. Будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине.