Сотрудники завода в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии

Рабочие одного из заводов в Челябинске по ошибке получили зарплату за декабрь в стократном размере.

Один из работников увидел на своем счете вместо положенных 50 тысяч рублей сразу 5 миллионов, другой получил 8 миллионов рублей.

По предварительным данным, это могло произойти из-за ошибки бухгалтерии. Сколько работников внезапно разбогатели, не сообщается.

Теперь вернуть ошибочно начисленные средства предприятие может через суд, если докажет техническую ошибку. Сделать это будет сложно, потому что расчетные листы сейчас ведутся в специальных программах, а не в ручную, объяснил юрист Илья Филатов в интервью "КП-Челябинск".