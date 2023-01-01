Лукашенко определил площадку для второй АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко определил место для второй АЭС в Белоруссии. По словам белорусского лидера, станция может появиться на площадке южнее Могилева. Есть и другой вариант – расширение существующей площадки в Островце.

Проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт Белоруссия реализовала в городе Островец Гродненской области. Гендиректор "Росатома" передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта, 3 ноября 2023 года.

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии активно строится жилье с электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Белорусский лидер отметил, что лишней электроэнергии не бывает. С помощью второй АЭС будут полностью обеспечены потребности и по транспорту, и по жилью, передает агентство БелТА.