Равноправие и доверие: подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Переговоры на высшем уровне. Владимир Путин и Си Цзиньпин во вторник обсудили итоги сотрудничества между Россией и Китаем и планы на ближайший период. Беседа прошла в режиме видеоконференции.
Президент нашей страны вышел на связь из Ново-Огарёва. Путин отметил, что такое общение в начале года стало уже доброй традицией. В основе двусторонних отношений лежат равноправие, доверие и взаимная выгода.
Россия и Китай выступают за формирование справедливого миропорядка и соблюдение принципа неделимости безопасности. Наши страны играют стабилизирующую роль на международной арене. Во внутренних делах успешно реализуют совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других сферах.
Путин: По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, за весь год он составил почти 245 миллиардов.
Си Цзиньпин: В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределённости на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия.