Равноправие и доверие: подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Переговоры на высшем уровне. Владимир Путин и Си Цзиньпин во вторник обсудили итоги сотрудничества между Россией и Китаем и планы на ближайший период. Беседа прошла в режиме видеоконференции.

Президент нашей страны вышел на связь из Ново-Огарёва. Путин отметил, что такое общение в начале года стало уже доброй традицией. В основе двусторонних отношений лежат равноправие, доверие и взаимная выгода.

Россия и Китай выступают за формирование справедливого миропорядка и соблюдение принципа неделимости безопасности. Наши страны играют стабилизирующую роль на международной арене. Во внутренних делах успешно реализуют совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других сферах.