Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается. ВС России уничтожили за сутки более 270 украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, украинские войска также потеряли танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" производства США. Уничтожено три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

В военном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 53600 военнослужащих. Уничтожено 309 танков, 381 артиллерийское орудие, а также 44 пусковые установки РСЗО - в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США.