Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Овны
Друзья могут преподнести вам неприятный сюрприз, так что лучше не рассчитывать на них и действовать самостоятельно. Берите свою жизнь под контроль.
Тельцы
На работе или учебе у вас все может пойти не по сценарию. Постарайтесь сконцентрироваться на важном и будьте готовы действовать гибко, менять планы.
Близнецы
Нестабильность с деньгами – это влияние ретро Марса в соседнем знаке. Попробуйте упорядочить расходы, чаще подводить итоги и хвалить себя за практичность.
Раки
Вы сегодня можете покапризничать, расстроиться из-за ерунды. К счастью, никаких серьезных поводов для этого нет, просто давно не выражали эмоции.
Львы
Домашние хлопоты, недосып, много работы – неудивительно, что вы сегодня не в духе. Срочно снижайте нагрузку, запишитесь на спа-процедуры или йогу.
Девы
Сегодня странный день, когда все идет не так, как ожидалось. Имейте в запасе план "Б" на тот случай, если все планы придется корректировать или отменять.
Весы
Новое знакомство или бизнес-партнер вас разочаруют. Похоже, вы нафантазировали лишнего. В следующий раз не стройте воздушные замки, дружите с реальностью.
Скорпионы
Луна в вашем знаке не слишком любезна, так что ваше настроение может быть мрачноватым. Подумайте, как это исправить, чтобы день прошел более гладко.
Стрельцы
Вам непросто хранить секреты, особенно чужие. Из-за этого могут возникнуть неприятности, так что будьте осторожны и тренируйте свою силу воли.
Козероги
С одной стороны, ваши доходы подросли, но с другой – не получается накопить нужную сумму. Следует хорошенько разобраться с тем, куда уходят ваши деньги.
Водолеи
Тучки на небосводе: ничего плохого день не предвещает, но ваша уверенность в себе может пошатнуться. Порадуйте себя какой-нибудь покупкой, это поможет.
Рыбы
Венера и Сатурн в вашем знаке – источник внутреннего недовольства. Не превращайтесь в старуху у разбитого корыта, ищите плюсы и позитивные моменты в жизни.