"Ростелеком" заявил об утечке данных от подрядчика

"Ростелеком" призвал своих пользователей сбросить пароли. Также советуют включить двухфакторную идентификацию, где она доступна. О мерах предосторожности провайдер заявил после того, как стало известно о вероятной утечке данных из инфраструктуры подрядчика.

В "Ростелекоме" заявляют, что утечка, предварительно, не коснулась особо чувствительных персональных данных клиентов. Тем не менее, указанные меры настоятельно советуют применить.

В сообщении отмечается, что "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз. В компании уточнили, что занимаются изучением содержания базы данных, чтобы определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах подрядчика - company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru, передает РИА Новости.