Зеленский приехал на Всемирный экономический форум в Давос

Владимир Зеленский прибыл в Давос в Швейцарии. Украинский лидер примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров агентству "Интерфакс-Украина".

Тем временем на Украине призвали Зеленского объяснить, на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По мнению украинской журналистки Дианы Панченко, он должен показать это новому президенту США. Так она отреагировала на пост Зеленского о том, что при Трампе появился шанс на достижение "настоящего мира".

В российском парламенте назвали главное препятствие для переговоров о мире с Зеленским. В Госдуме заявили, что это его нелигитимность. Переговоры должны вестись с теми, у кого есть ресурсы для принятия политических решений.