Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж

Накануне, 20 января, Анастасия Волочкова справила день рождения. По такому случаю балерина прибыла с Мальдив, где до этого отдыхала на протяжении нескольких дней, и немедленно отправилась в одно из столичных заведений, куда пригласила друзей, близких и журналистов, чтобы отметить радостное событие. Сама именинница предстала перед обществом в коротком светлом платье, в обуви на огромной танкетке и в парике, имитирующим длинные волосы. Завершал образ эффектный полупрозрачный наряд, похожий на халат, который артистка накинула поверх платья.

Среди гостей отметилась и единственная наследница Анастасии Волочковой - 19-летняя Ариадна, рожденная от предпринимателя Игоря Вдовина, с которым балерина сыграла роскошную свадьбу, но официально за него замуж так и не вышла. После расставания родителей Ариадна осталась жить с матерью. Анастасия как могла вкладывалась с развитие дочки: Ариша играла на фортепиано, пела, танцевала, изучала несколько языков.

Однако со временем Ариадна по какой-то причине съехала от матери и перебралась жить к отцу. Сама Анастасия утверждала, что дочке оттуда проще и быстрее добираться до учебного заведения. Злые языки же утверждали, что наследница просто устала от неподобающего образа жизни матери.

Разные периоды в отношениях переживали Анастасия и Ариадна, но в последнее время между ними царит гармония. Дочь пришла поздравить артистку с днем рождения и пообщалась с представителями прессы. Так, Ариадна сообщила, что скоро выйдет замуж. Как сообщил в своем запрещенном в России "Инстаграме" журналист Феликс Грозданов, к 20-летию Ариадна Волочкова намерена подойти в статусе замужней женщины. Наследница балерины уже обручена и летом планирует свадьбу и венчание. Ариадна продемонстрировала скромное колечко с небольшим бриллиантом, признавшись, что подобные вещи не имеют для нее большого значения.