Захарова призвала расследовать распространение США идеологии "инклюзивности"

Международному сообществу необходимо расследовать пропаганду инклюзивности и многообразия, которую США распространяли десятилетиями. Один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как написала дипломат в Telegram-канале, именно этим должны заняться легитимные международные инстанции. По словам Захаровой, "пропаганда этой чуши" за десятилетия поломала множество жизней. И что теперь делать сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные? — задалась вопросом представитель МИД.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о сворачивании инициатив в области многообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве. В течение 60 дней должны быть ликвидированы все должности по этому направлению в федеральных органах власти.