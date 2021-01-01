С места в карьер: как Трамп начал менять мир

Инаугурационный бал - словно ремейк некогда принадлежавшего Трампу конкурса "Мисс Вселенная". Дочери и жены сыновей, не говоря уже о Мелании, все будто на подбор: модельный рост, стройные, длинноволосые, в женственных нарядах. Ни у кого больше не может быть сомнений: Америка признает только два гендера. И все благодаря ему - теперь уже официально 47-му президенту США.

Это один из его первых указов - о "восстановлении биологической правды". И вот уже в тренде Марк Цукерберг, который эту правду отчаянно ищет в роскошном декольте Лорен Санчес, невесты директора Amazon. Теперь так можно, "me too" в прошлом.

Не принято отныне в новой Америке и сопереживать слезам на границе с Мексикой. Там введен режим ЧС. Кордон для нелегальных мигрантов на замке. А вот сторонники Трампа, осужденные за штурм Капитолия, - на свободе. Америка может дышать полной грудью - на церемонию инаугурации теперь позволено являться в шортах, и не кому-нибудь, а целому сенатору Джону Феттерману. Все мировые СМИ - об одном и том же. "Он вернулся". "Золотой век Америки". "Второй сезон Трампа". А в тщательно отмытом после Байдена Овальном кабинете - снова кнопка для заказа диетической колы. 78 указов предшественника - в мусорной корзине. Новые Трамп штампует один за другим.

Взлелеянная демократами глобализация летит в топку. Америка выходит из Всемирной организации здравоохранения, из Парижского соглашения по климату. В вооруженных конфликтах стране лучше не участвовать, но торговых войн это ведь не касается. 25-процентные пошлины против Канады и Мексики - уже с 1 февраля. То же ждет и Евросоюз, если не станет закупать у США больше нефти и газа. На товары из государств-членов БРИКС введут и вовсе 100-процентный таможенный сбор. Правда, Трампу не мешало бы сначала разобраться, о каких именно странах речь. А то в правительстве Испании на него уже обиделись. И часть министров из этой страны гордо, в знак протеста, покинули соцсеть Х.

Об украинском конфликте новоиспеченный президент осведомлен немного лучше. По крайней мере, уже не обещает остановить его за 24 часа. Сначала, по его словам, нужно обсудить все с Владимиром Путиным - и только так. За Зеленского Трамп ручается. Другими словами, об Украине Москва и Вашингтон будут говорить без Украины. Это он и есть - курс реальной политики.

Украине без американского финансирования предстоит провести как минимум 90 дней - на такой срок указ президента приостановил помощь другим странам. До выяснения соответствия этих трат интересам США. И, более того, даже странам-союзникам по НАТО Дональд Трамп обещает показать "кузькину мать".

Странам-союзникам по НАТО глава США тоже обещает показать "кузькину мать": "НАТО должна платить 5%. Мы вложили в войну на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно. Хотя бы потому, что это их проблема больше, чем наша. Между нами океан".

Латинской Америке Трамп напоминает, что она нуждается в США куда больше, чем Соединенные Штаты - в ней. Китаю грозит санкциями, если не разрешится ситуация с соцсетью TikTok, половиной которой должны владеть американцы. Панамский канал и Гренландию будет контролировать Вашингтон. И всё это - из одного единственного соображения, объясняет принесший сегодня присягу новый госсекретарь Марко Рубио: "Все, что мы будем делать, должно быть оправдано ответом на один из трех вопросов. Делает ли это нас сильнее? Способствует ли это укреплению нашей безопасности? И приносит ли это нам процветание? Если хотя бы на один вопрос ответ "нет", значит, мы не будем этого делать".

Мир через силу - вот что намерен реализовывать Трамп. Только на выходе может получиться война всех против всех. Тем более, что союзники республиканца на европейском континенте после его инаугурации заметно осмелели. И уже не выбирают выражения.

"Начинаю вторую фазу операции по оккупации Брюсселя. Мы ожидаем от президентства Дональда Трампа мира, спокойствия, восстановления экономики", - сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Еще когда Дональд Трамп произносил в ротонде Капитолия клятву, и, к слову, не положив при этом руку на Библию, на сайте Белого дома сменили дизайн. Там - грозный президент тычет пальцем в обещанное светлое будущее. Подпись гласит: "Америка вернулась". С тем же лозунгом в 2021 году к власти приходил и Джо Байден. Видимо, на самом деле Америка все та же. Только вид справа.